Arna lancia l’allarme: “Ho male al piede, la testa non c’è”

"Riesco a malapena a muovermi, ho dolore al piede. Mi fa male, so cosa posso fare e come aiutare la squadra, ma ora non posso fare l’ultimo sprint, ogni contatto con la palla è un dolore, la testa non c’è", il virgolettato di Stadio che riprende il media austriaco Krone. Non si tratterebbe di una questione di mercato, una sorta di strategia per uscire, ma proprio un problema fisico difficile da risolvere. Il Bologna, dal canto suo, vorrebbe tenere Arna ma Giovanni Sartori sarà costretto ad una riflessione. In ottica mercato, c'era la pista Milan con cui il fratello agente Daniel aveva aperto i contatti, ma il ribaltone voluto da Carnevale ha fatto decadere la pista. E così oggi non è detto ci sia un club disposto a un certo tipo di investimento. Il Bologna potrebbe chiedere 9-10 milioni di euro ma il prezzo lo fa spesso il mercato e l'annata di Arnautovic è stata travagliata. Di sicuro, sostiene Stadio, se dovesse partire Marko il Bologna non dovrà in nessun modo sbagliare la scelta del centravanti. 'Per il momento Giovanni Sartori e Marco Di Vaio sono in attesa di capire cosa potrebbe accadere [...] e cioè se nel giro di un mesetto gli agenti di Arnautovic si presenteranno a Casteldebole avendo tra le mani una proposta allettante di un’altra società. Ecco, solo a quel punto il Bologna deciderà cosa sia consigliabile fare' scrive Claudio Beneforti.