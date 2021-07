Ansia Arnautovic, ma serve solo aspettare

Le settimane decisive per Arnautovic sono diventati mesi, ma l'austriaco resta vicinissimo al rossoblù. C'è ansia in città per l'operazione prima punta, anche perché lo svincolo da Shanghai non arriva, e ora che anche dalla Turchia si sarebbero mossi per l'austriaco la fretta e la frenesia aumentano. Il Bologna rischia di perderlo? In teoria sì, in pratica forse no. Sabatini e Mihajlovic si sono esposti...

La situazione è chiara. C'è un accordo totale tra il giocatore e il Bologna sulla durata contrattuale e la cifra, un impegno sulla parola a firmare con i rossoblù una volta svincolato. Questo aspetto lo sta curando l'entourage del calciatore, in una trattativa serrata, ma difficile, con i cinesi. Lo Shanghai, per le nuove regole cinesi, non può tenere un giocatore con ingaggi fuori dai parametri vincolanti imposti dal governo, e Arnautovic, che per conto suo vuole tornare in Italia, non può restare a prescindere. Ma quando lo svincoleranno? Impossibile saperlo perché dalla Cina le informazioni non arrivano. Il Bologna attende, perché non deve trattare per il cartellino del giocatore e ha in mano il sì di Marko: tutti aspettano che il suo team sbrighi la pratica.