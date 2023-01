Ag. Raimondo: “E’ pronto per la B, deve giocare tra i grandi”

Antonio Raimondo ieri era tra i convocati di Thiago Motta per la sfida dell'Olimpico con la Roma, ma più per le assenze di Barrow e Zirkzee rispetto ad una reale occasione per giocare. Colonna della primavera di Vigiani, per Raimondo sarebbe giunto il momento di cimentarsi tra i grandi. La pensa così il suo procuratore Beppe Galli intervistato da Tmw: