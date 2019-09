Ag. Falcinelli: “Aveva la possibilità di giocare in A, ma ha scelto Perugia”

Operazione in uscita nell’ultima ora di mercato per Diego Falcinelli, passato in prestito al Perugia. Il club rossoblù ha ultimato l’affare sul finire del mercato, col giocatore che ha vagliato le ipotesi sul campo. Per il suo agente Patrick Bastianelli, il giocatore sarebbe potuto restare in A ma ha scelto di tornare a Perugia:

“Falcinelli aveva la possibilità di restare in Serie A ma ha fatto una scelta di andare a giocare con continuità e da protagonista in una piazza che lui ama, convinto di poter fare qualcosa di importante. Formula dell’operazione?Prestito, avendo ancora 3 anni di contratto con il Bologna”.