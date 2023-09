Ag. Arnautovic: “Il Bologna aveva detto no alla Roma, poi ho scritto ad Ausilio…”

José Mourinho voleva una punta, cioè Arnautovic, ma il Bologna non aveva tempo per trovare un sostituto e si era negato, così è stato l'agente dell'attaccante austriaco a contattare l'Inter, alle prese con una ricerca di un centravanti dopo il clamoroso voltafaccia di Romelu Lukaku. Lo racconta lo stesso Daniel Arnautovic, fratello e agente di Marko: "Noi avevamo parlato con due club italiani, ma non l'Inter - le sue parole a Servus Tv, riportare da Tmw - Il Bologna aveva detto di no alla Roma e sembrava che Marko dovesse restare. Ma poi ho pensato all'Inter che aveva bisogno di una punta e ho scritto al direttore sportivo (Ausilio, ndr), ma lui non rispondeva. Alla fine ha chiamato e abbiamo chiarito tutto con il Bologna che ha accettato l'offerta".