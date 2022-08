Accordo per Sosa, lunedì le visite mediche

Il Nacional Montevideo incasserà 1,7 milioni di euro più 300.000 euro di bonus per la cessione del centrale mancino uruguaiano

Una trattativa lampo ha portato Joaquin Sosa ad essere il primo rinforzo dal mercato per la difesa del Bologna .

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina annuncia che l'accordo è stato trovato: ieri sono arrivati a Casteldebole i documenti controfirmati dal Nacional Montevideo, che incasserà 1,7 milioni di euro più 300.000 euro di bonus per la cessione del centrale mancino uruguaiano. Sosa è atteso sotto le Due Torri tra lunedì e martedì per sostenere le visite mediche, dopo le quali firmerà un contratto quinquennale da circa 250.000 euro netti a stagione.