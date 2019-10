Irrazionalmente coraggiosi

Tutto il bello e tutto il brutto del Bologna in novanta minuti. Ma alla fine, forse, è meglio così, cioè una squadra che emoziona e fa trepidare, che gioca a viso aperto, in maniera maschia, con errori sì, ma non snaturando la propria filosofia. Certo, i tattici del calcio storceranno il naso di fronte a qualche disattenzione, oppure a qualche squilibrio di troppo che oggi contro la Lazio ha portato a due ripartenze da corner a favore, ma questo è il nuovo corso rossoblù e serve rendersene conto.

