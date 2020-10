Brutta botta (e incapaci di gestire)

Brutta, bruttissima botta. La sconfitta 3-4 col Sassuolo non può fare altro che riaccendere un po’ di panico per questa stagione del Bologna, partita con tre sconfitte in quattro partite, peraltro due di queste immeritate. Ma poco importa, perché i numeri sono numeri disegnano una situazione di soli 3 punti in classifica e 2 gol presi di media a partita. Fare punti dovendone segnare 2 o di più tutte le volte è dura, per non dire quasi impossibile. Ma mentre col Milan e col Benevento c’erano attenuanti, rossoneri imbattibili, leggasi derby, Benevento sostanzialmente fortunato, oggi no. Sul 3-1 una partita del genere, anche ben comandata, non può finire così.

