Bazzani: “Il Bologna difende bene e attacca bene. Il 3-5-2 non è difensivo”

Fabio Bazzani , ex calciatore della Lazio, oggi opinionista per Dazn, intervistato da Sportoday per E'tv, parla dell'assetto tattico e della solidità del Bologna .

"Il Bologna è una squadra che copre bene il campo, obbliga gli avversari a dover fare qualcosa in più per fare goal. Non si concede più come faceva prima quando era più largo. Da quando è passato a tre in mezzo, oltre che a tre dietro, ha più densità. Il Bologna difende bene, attacca bene, trova il goal, attacca bene e propone".