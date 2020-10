Basta Soriano

Non esattamente una partita spettacolare, ma il passaggio del turno è comunque importante. Il Bologna è riuscito a battere nella ripresa la Reggina e accedere al quarto turno di Coppa Italia, mantenendo la porta inviolata dopo oltre un anno. Ora non resta che chiudere la striscia di 38 partite consecutive con gol preso anche in campionato. Non ha funzionato tutto nel Bologna B di Mihajlovic, ma vincere aiuta a vincere e anche una banale partita di Coppa Italia poteva rappresentare una insidia. E’ il classico match in cui se vinci è tutto normale, se perdi si scatena la fine del mondo.

Scheda 1 di 4