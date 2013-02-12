Bologna-Torino, le pagelle
Il Bologna dopo due mesi torna alla vittoria e lo fa nel derby emiliano contro il Parma, squadra della città di Pioli, nonche sua bestia nera. La partita non era da dentro/fuori per nessuna delle due…
Nelle ultime due partite di campionato il Bologna ha incassato nove gol. La speranza è quella di ribaltare questa situazione imbarazzante già da questa domenica nel derby emiliano contro il Parma di…
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Sabato il Bologna è tornato da Bergamo con in tasca un punto, quello che mancava per arrivare a 40, ma non può ancora festeggiare la salvezza, matematicamente ancora da raggiungere. Per chi vede il…
Il Bologna domenica al Dall'Ara ha pareggiato la sua quarta partita consecutiva, mentre Alberto Gilardino ha segnato il gol numero 3000 della storia rossoblù...
Il Bologna, nonostante le pesanti assenze, torna da Palermo con un buon punto che permette di accorciare le distanze dal 10 posto in classifica, occupato dal Parma, e di mantenere 10 punti di margine…
Il pareggio di Rolando Bianchi a tempo scaduto ha raggelato gli animi dei tifosi rossoblù che pensavano già di aver portato a casa la partita....
Il Bologna strappa un buon punto dall'insidiosissima trasferta di Udine e si porta a 36 punti in classifica. La partita giocata dai rossoblù non è di certo tra quelle che rimarranno nella memoria dei…
Questo fine settimana la serie A ha osservato un turno di riposo per lasciare spazio alle Nazionali. ll Bologna però non ha potuto approfittarne completamente per ricaricare le batterie e per…
La vicenda Conte tiene ancora banco. L'esultanza del tecnico bianconero sabato sera al Dall'Ara non è andata giù a molti tifosi del Bologna ma, soprattutto, a Stefano Pioli nel finale di partita. E…
Si avvicina il giorno della partita Bologna-Juventus e sale l'attesa dei tifosi. Lo stadio sarà riempito da più di 34 mila persone, molti dei quali però saranno ospiti. E' dunque molto importante che…
Il Bologna vince meritatamente sul campo di San Siro contro un'Inter inguardabile, soprattutto nei primi quarantacinque minuti. Il goal di Gilardino ha fatto esplodere di gioia i tifosi del Bologna...
"E' notizia fresca, quella secondo la quale i lavori per il nuovo centro tecnico del Bologna dovrebbero partire tra aprile e maggio. Manca solo l'ormai imminente via libera del Credito Sportivo che…
Il Bologna grazie alla vittoria di domenica contro il Cagliari, arrivata a cinque giorni di distanza dalla conquista dei tre punti nel derby contro i Viola, riesce a prendere un margine di 11 punti…
Dopo la rasoiata vincente alla sinistra di Viviano, che ha permesso al Bologna di portare a casa il Derby dell'Appennino, Lazaros Christodouloupulos è già diventato l'idolo della tifoseria rossoblù
Come ormai da tradizione, anche quest'anno il derby dell'Appennino ha subito un rinvio a causa della neve. E' la terza volta dal 2009 che la gara, sempre in programma nel mese di febbraio, viene…
Il Bologna torna da Catania con la tredicesima sconfitta stagionale sulle spalle, che pesa sul morale e sulla classifica. La partita inizia bene per i padroni di casa, che partono con un baricentro…
I terreni di Quarto Inferiore sui quali deve sorgere il centro tecnico, sarebbero attraversati da tralicci dell’alta tensione (200.000 volt), attorno ai quali si creerebbe un campo magnetico…
Il Bologna contro un Siena tutt'altro che irresistibile in trasferta, spreca la grandissima occasione di allungare sulle inseguitrici e dare una piccola svolta al suo campionato. I rossoblù iniziano…