La Vignetta di Dario Cervellati: aspettando Bologna-Juventus R. TuttoBolognaWeb Redazione TuttoBolognaWeb 14 marzo 2013 - 17:41 14 marzo

Si avvicina il giorno della partita Bologna-Juventus e sale l'attesa dei tifosi. Lo stadio sarà riempito da più di 34 mila persone, molti dei quali però saranno ospiti. E' dunque molto importante che…