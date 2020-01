Le parole della responsabile marketing di Banca di Bologna sul Trofeo Bulgarelli

Intervistata a margine del Trofeo Bulgarelli, la responsabile marketing di Banca di Bologna, Francesca Caselli, ha detto la sua sulla partnership con Felsina: “Noi abbiamo creduto molto nel progetto che ci è stato presentato. Nel momento in cui i soci del Felsina hanno presentato il progetto della squadra lo abbiamo appoggiato fin dal primo istante. I valori della società e la loro etica sono assolutamente condivisi da Banca di Bologna. Siamo in piena sintonia con il mondo Felsina. Essere partner del progetto è davvero un onore. Ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona ed era un uomo stupendo. Lui è un simbolo della città e anche chi non l’ha conosciuto, calcisticamente parlando conosce la sua stella. Un esempio per chi voglia intraprendere la strada del calcio”.

