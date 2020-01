Il Felsina organizza la Preview Universal Youth Cup

Giunta alla sua decima edizione, la Universal Youth Cup è il torneo giovanile più importante d’Italia. La competizione interessa i ragazzi Under 11. Dal 2016, il torneo è anticipato da tornei locali, denominati Preview, che si svolgono in giro per l’Italia e anche all’estero. I vincitori dei rispettivi tornei locali si affronteranno ad aprile, dal 10 al 13, con la fase finale che si giocherà a Forte dei Marmi.

Nell’edizione di quest’anno, il Felsina Calcio collaborerà con la competizione per organizzare la Preview della provincia bolognese. Le partite si giocheranno al Campo Corticelli, in via Enzo Zoni 2. Quest’anno sono interessate le squadre dei classe 2009. Le squadre del bolognese si affronteranno per partecipare alle finali, dove incontreranno le formazioni giovanili dei migliori club, non solo italiani ma anche del resto del Mondo.

Alla preview della provincia di Bologna parteciperanno: Felsina, Boca, U.S. Corticella, SCD Progresso, Libertas Castel San Pietro ASD, ASD Atletico Borgo 1993, Sant’Agata, ASD Sporting Pianorese 1955, Real Sala Bolognese, Sporting Emilia Poggese, ASD Granamica, Vergato, Mezzolara Calcio, Crescpo Calcio, ASD Terre di Castelli “la Terza”, ACD Basca 2002.