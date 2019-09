Vertigini di piacere

Il Bologna coglie a Brescia la prima vittoria in trasferta della stagione e la seconda vittoria consecutiva stagionale dopo i 3 punti casalinghi in zona Cesarini contro la Spal. È un Bologna che gioca con la mentalità caratteriale di mister Mihajlovic inculcata ai giocatori sin da quando è arrivato a Bologna a fine gennaio scorso. Gioca con cattiveria, con la voglia di non mollare mai, cerca sempre le giocate di gruppo condite da qualche guizzo personale. Certo, non tutto è oro quel che luccica e a Brescia qualche crepa le rondinelle ce le hanno sbattute in faccia.

Dopo appena un solo gol subito nelle prime 2 giornate peraltro su palla inattiva con la punizione velenosa di Veloso, il Bologna ha incassato 3 gol nella prima frazione di gioco. Dijks al momento, non è ancora quel giocatore ammirato soprattutto nel girone di ritorno dello scorso campionato. Il trattore che trascinava compagni ed avversari su e giù per la fascia, al momento è un trattorino. Va detto che dopo la preparazione pre campionato, la sua stazza fisica non gli permette di entrare subito in palla. Aggiungiamoci anche che gli avversari hanno cominciato a conoscerlo meglio, a prendergli le misure ed ecco spiegato del perché l’olandese al momento fatichi ad ingranare. Denswil dietro mostra ancora lacune di lettura e posizione. Come giocatore non si discute, ha qualità indiscusse ma spesso fatica a leggere in anticipo il possibile pericolo avversario. Il centrocampo va ancora perfezionato e forse non si è ancora trovata la quadra nei giusti interpreti.

Dalla trequarti in su, è un Bologna da applausi. Gioca con scioltezza, svaria il gioco da sinistra a destra con estrema naturalezza con le giocate e la tecnica sopra la media di Palacio, Orsolini, Sansone e Soriano. Giocatori per lo stile di gioco del mister serbo veramente funzionali. Assieme si completano pur avendo caratteristiche piuttosto simili. Santander, quando entra, regala forza fisica al reparto è così va a completare le caratteristiche in attacco. Skov Olsen nei 7 minuti del Rigamonti, ci ha fatto vedere di che pasta è fatto. 22 tiri in trasferta (8 nello specchio) contro 9 tiri totali del Brescia, sono tanta roba davvero. Il Bologna è la squadra che nelle prime 3 giornate ha tirato di più da dentro l’area avversaria.

Calendario alla mano, pensavo che partire con 7 punti dopo 3 giornate potesse essere alla portata e li avrei firmati. 9 punti sarebbero stati fantastici, 5 punti avrebbe il Bologna fatto il suo. Ora arriva la Roma di Dzeko e proverà ad interrompere la serie di 8 vittorie consecutive del Bologna al Dall’Ara. Sono ancora le prime giornate e tutto può accadere. Bisogna anche vedere come arriverà la Roma domenica dopo il turno infrasettimanale di Europa League contro Istanbul. Danilo per quanto stia cercando di accelerare con lo staff medico i tempi di recupero, difficilmente sarà della partita. A Brescia il secondo tempo del Bologna, ha mostrato spunti interessanti dopo l’uscita per infortunio di Bani. Premesso, se Bani sta bene giocherà a mio avviso lui a fianco di Denswil. Qualora invece il difensore toscano dovesse alzare bandiera bianca, l’arretramento di Medel nella linea di difesa, potrebbe essere una soluzione da non trascurare. C’è anche l’ipotesi di inserire Mbaye a destra e spostare Tomiyasu al centro della difesa. Il giapponese però a destra sta facendo molto bene; sarebbe un peccato spostarlo di ruolo e togliergli parecchio campo. Già gli allenamenti di domani ci diranno qualcosa in più sulla formazione anti Roma. Certo è che dopo la sconfitta del Torino fra le mura amiche contro la neopromossa Lecce, è arrivata la conferma della seconda posizione in classifica del Bologna. Una partenza simile c’è stata solo nel 2002-03 negli ultimi anni . Questa volta però, ci sono le premesse per fare veramente bene e divertirsi con questo Bologna che ha qualità e non solo quantità anche in panchina. I 3 cambi di Brescia con Santander, Poli e Skov Olsen lo hanno dimostrato. Elementi che con ogni probabilità, in molte altre squadre della massima serie, giocherebbero titolari. Si soffre di vertigini ma sono vertigini di piacere.