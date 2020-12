Piano piano, con modestia e personalità, si è ritagliato il suo spazio in squadra, e non solo approfittando delle ripetute assenze dei titolari. Sa tirare in porta e fare assist. Spesso lo vedi recuperare all’altezza dei terzini. Bravo. Ha vent’anni, è una risorsa importante per il futuro.

Scheda 1 di 7