TBW METEO – Variabile al Picco

di Gionni Forlenza

Spezia-Bologna valida per la 14sima giornata del massimo campionato, si giocherà con cielo parzialmente nuvoloso, alternato ad ampie schiarite. non si esclude qualche goccia nel corso del match. Temperatura compresa tra 9-12 gradi, venti moderati da ovest, umidità compresa tra 55-65%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 55-65%. Per tutti i tifosi presenti al Picco, consiglio un look autunnale e per i più freddolosi, anche invernale. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!