TBW METEO – Qualche nube all’Allianz Stadium

di Gionni Forlenza

Juventus-Bologna, valevole per la 33esima giornata del massimo campionato con fischio d’inizio alle 18,30, si giocherà con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Non si esclude qualche goccia; temperatura compresa tra 19-22 gradi, venti deboli da nord-est, umidità compresa tra 65-75% visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 65-75%. Per tutti i tifosi presenti all’Allianz Stadium, consiglio un look tipicamente primaverile, con indumenti lunghi ma non pesanti. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Per coloro che intendono proseguire il lungo weekend pasquale all’ombra della Mole, troveranno un cielo poco nuvoloso con qualche temporaneo addensamento, temperatura minima compresa 7-10 gradi e massima tra 17-20gradi. Precipitazioni assenti. Sempre Forza Bologna e Buona Pasqua a tutti.