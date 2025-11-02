Parma-Bologna valevole per la decima giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio alle 18, si giocherà con cielo molto nuvoloso, possibile pioggia, temperatura compresa tra 13-16 gradi, venti deboli da ovest, umidità compresa tra 90-100%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 25-35%. Per tutti i tifosi presenti al Tardini, consiglio un look tipicamente autunnale, corredato di impermeabile tipo K-way e di ombrello compatto. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb esclusive tbw TBW METEO – Possibile pioggia al Tardini
esclusive tbw
TBW METEO – Possibile pioggia al Tardini
di Gionni Forlenza
© RIPRODUZIONE RISERVATA