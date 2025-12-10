TBW METEO – Pioggia a Vigo

Celta Vigo-Bologna, valevole per la sesta giornata di Europa League, con fischio d’inizio alle 21 di giovedì, si giocherà con cielo molto nuvoloso, pioggia di debole o moderata intensità, temperatura compresa tra 10-13 gradi, venti deboli da sud-est, umidità compresa tra 90-100%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 20-30%. Per tutti i tifosi presenti all’Estadio Balaidos, consiglio un look invernale ma senza eccessi, con giaccone impermeabile. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Per coloro che si tratterranno a Vigo anche nei giorni successivi, venerdì il cielo sarà molto nuvoloso con pioggia nella prima parte della giornata; tendenza dal pomeriggio ad esaurimento dei fenomeni e parziali schiarite entro sera. Sabato bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature minime saranno comprese tra 5-9 gradi e le massime tra 12-17 gradi. Sempre Forza Bologna!