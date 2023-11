TBW METEO – Molto nuvoloso al Franchi

Fiorentina-Bologna, valevole per la 12esima giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio alle 15, si giocherà con cielo molto nuvoloso ma senza precipitazioni di rilievo, temperatura compresa tra 13-16 gradi, venti deboli da sud-ovest, umidità compresa tra 90-100%, visibilità discreta. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 65-75%. Per tutti i tifosi presenti al Franchi, consiglio un look tipicamente autunnale. Vista un po’ di pioggia prevista poco prima del match, consiglio un ombrello di quelli compatti ed un impermeabile. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!