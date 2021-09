Perdere si ma non così

Il Bologna visto ieri a San Siro, è stato veramente brutto. Una figuraccia che non è passata inosservata a livello nazionale e soprattutto a livello dirigenziale. Dopo aver preso solo 2 gol in oltre 270 minuti, con 0,67 di media gol subiti a partita, in soli 68 minuti, sono riusciti nell’impresa di prenderne 6 e così di alzare a 2 la media gol subiti a partita. Noto ultimamente ma non solo per il Bologna, che questi risultati simil tennistici, si verificano sempre più spesso. Da quando seguo il Bologna, dal 1973-74 ad oggi, fino al 2014, gli 1-6, 1-7, rappresentavano una rarità. Il Bologna ne avrà subiti non più di 7-8 e ne avrà inferti agli avversari forse qualcuno in più. Negli ultimi 7 anni, solo le partite che coinvolgono il Bologna, risultati così pesanti, si presentano almeno in 2-3 partite stagionali. Se ad inizio stagione ci mettiamo anche il 4-5 contro la Ternana in Coppa Italia e volendo far rientrare in questo calderone anche i 5 gol subiti, che soprattutto in casa e contro una squadra di Serie B sono comunque pesanti, ecco che a neanche settembre finito, salgono già a 2 le partite pesantemente perse.