Nuovo tentativo per Ilicic?

Come normale che sia, in questi giorni escono tanti nomi accostati al Bologna. Alla fine, solo 5 o 6 arriveranno e non è neanche detto che corrispondano tutti a nomi già usciti. Innanzitutto sarà importante capire da Mihajlovic il modulo preferito che vorrà adottare la prossima stagione. Lo scheletro base, dove il mister farà il possibile per non stravolgerlo, sarà composto da Skorupski, Medel, De Silvestri, Soriano, Arnautovic. Da lì si lavorerà per inserire 3 elementi titolari già in rosa e 3 elementi titolari non ancora in rosa. Ipoteticamente, Soumaoro, Theate ed uno tra Dominguez e Schouten, potrebbero essere i 3 titolari già del Bologna. Dei nuovi arrivi, Thorsby potrebbe essere l’alter ego di Svanberg, qualora dovesse partire e Cambiaso o il brasiliano Lucas, il cambio di Hickey.