Milan-Bologna, i migliori e i peggiori

Dove non arriva la squadra, spero che lo striscione appeso dalla "gente tosta della Andrea Costa" fuori dall'Ospedale dove è ricoverato Davide Ferrerio riesca a portare energia positiva e vitale al ragazzo. Stessa speranza per la salita a San Luca dei Pellegrini Rossoblu (non sapevo che esistessero, bravo Don Massimo Vacchetti). Le indagini hanno accertato che è stato aggredito per uno scambio di persona, pazzesco.