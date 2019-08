Mercato – Nessun movimento in attacco se non parte qualcuno

Nelle ultime ore è stato rilanciata la pista Kouame per il Bologna e si è parlato di una nuova offerta fatta recapitare al Genoa per l’attaccante, ma attualmente non ci sarebbero movimenti concreti a riguardo.

Il Bologna ha un parco attaccanti numericamente completo sia sugli esterni che in zona centrale e per il momento si prosegue con Destro, Santander e Palacio. Solo a fronte di una inaspettata cessione di una pedina, nella fattispecie uno tra ‘el ropero’ e Destro, il club rossoblù andrebbe poi a lavorare sul mercato in entrata. Tuttavia, non sembra essere questa l’attuale strategia del Bologna.

m.m.