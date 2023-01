Mercato – L’obiettivo principale resta Terzic: operazione alle giuste condizioni

Con Denso Kasius diretto al Rapid Vienna potrebbe esserci la possibilità di lavorare finalmente anche sul mercato in entrata e il primo nome della lista di Giovanni Sartori, Marco Di Vaio e Thiago Motta resta quello di Aleksa Terzic. Il prescelto resta il serbo e la dirigenza cercherà di fare il possibile per prelevarlo negli ultimi giorni di campagna acquisti, con il presidente Saputo in città per discutere in questi giorni del budget a disposizione per intervenire. Non c'è, come noto, molto margine ma Sartori non ha perso la speranza di arrivare a Terzic, forte anche della volontà del calciatore stesso di trasferirsi in rossoblù. La Fiorentina non potrà opporsi più di tanto alla cessione qualora il Bologna riuscisse a fare uno sforzo, proprio per la decisione presa dal calciatore e dal suo agente di sposare la causa rossoblù, dove sarebbe garantita la titolarità e un ingaggio superiore. Terzic va in scadenza nel 2024 e la Fiorentina sa bene che non potrà tirare troppo la corda sul prezzo di cessione: di fatto l'entourage del giocatore sta cercando di favorire l'operazione. Il Bologna, dunque, lavora ancora alla pista cercando di fare l'acquisizione alle giuste condizioni. Quali? La Fiorentina per una cessione a titolo definitivo chiede almeno 4 milioni, ma chissà che non possano aprirsi spiragli anche per un prestito con obbligo di riscatto da saldare a giugno. In ogni caso, dal punto di vista tecnico la decisione è presa, cioè Terzic, e se non si arrivasse a dama si tratterebbe squisitamente di una condizione economica non sufficiente per prelevarlo.