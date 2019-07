Talenti per la prima squadra ma anche per il settore giovanile.

Il Bologna ha chiuso l’arrivo di un rinforzo per la Primavera di Troise che il prossimo anno farà il campionato di prima divisione. E’ fatta per l’acquisto del giovane talento classe 2001 Musa Juwara. Nato in Gambia, Juwara è un attaccante che nell’ultima stagione di Primavera 1 ha segnato 13 gol in 43 partite. Per lui è arrivata la firma sul contratto.