E se domani

Cantava così Mina tempo fa e domani sarà il fatidico giorno dell'incontro Mihajlovic-Saputo. Il Bologna che ha pareggiato con il Torino ha avvicinato la salvezza ma non raggiunto i quaranta punti, Saputo ritornerà in Canada non con l'obiettivo in tasca ma è lecito pensare ad un confronto con l'allenatore. Il futuro parte domani e stando alle parole di Sinisa sabato in conferenza stampa ci sono le basi per proseguire assieme.