Crotone-Bologna, i migliori e i peggiori

Paganini non ripeteva, lui decisamente si: quando alla vigilia ha ricordato a tutti che “loro hanno un attaccante da 12 goal (poi diventati 13) e noi non ce l’abbiamo”, bóna, avàn capè!! Detto questo, bravissimo a presentare nel secondo tempo tutt’altra squadra, nello spirito e nella disposizione tattica, rispetto all’inguardabile prima parte di gara. Effettivamente in questo Bologna sull’altalena non è per niente facile azzeccare la formazione.

Scheda 1 di 5