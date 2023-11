Contatto Arthur-Saelemaekers: perchè il Var non doveva intervenire

Il Bologna perde a Firenze in un derby dell'Appennino caratterizzato dal Var, protagonista assoluto in almeno quattro circostanze. L'episodio che ha destato maggiori perplessità (anche se tutti sono sembrati molto generosi, sia chiaro) è stato quello legato al contatto tra Arthur e Saelemaerkers , dove il Var per regolamento non sarebbe dovuto intervenire. E ora vi spiego perchè.

Se rivediamo l'azione, dopo il contatto tra i due calciatori Maresca fischia il penalty per il Bologna (si vede che con il braccio indica il dischetto), salvo poi revocarlo per presunto fuorigioco di Saelemaekers. Controllo immediato in sala Var, prima di ogni altra cosa della posizione dell'esterno belga, che è a tutti gli effetti regolare. Cosa significa questo? Che sull'episodio che poi si verifica in area di rigore vale la decisione di campo, a meno che non si tratti di una clamorosa simulazione di Saelemaekers. Ma non è questo il caso. Tradotto: Maresca ha visto e giudicato quel contatto come calcio di rigore, dalle immagini si vede chiaramente che un contatto (della cui entità si può discutere) c'è e quindi il Var, da protocollo, non potrebbe intervenire dal momento che non si tratta di chiaro errore dell'arbitro.