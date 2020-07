Carissimo Bologna, così non si fa

Mi sono preso qualche ora per poter scrivere a mente fredda o, se preferite, a mente lucida, quello che è il mio pensiero dopo il terribile uno-due del Parma negli ultimi 90 secondi di recupero. Per le nuove disposizioni, numeri di cambi, cooling break, VAR, i quattro minuti non erano nemmeno eccessivi e il Bologna proprio prima del doppio patatrac, pareva avere il controllo della partita tanto che con una bella azione corale, Palacio ben servito da Dijks, aveva sfiorato il gol del 3-0. Nel primo tempo contro il Parma B il Bologna ha subito preso in mano le redini del gioco tanto che dopo appena 15 minuti dal fischio d’inizio di Mariani, i rossoblu si trovavano già 2-0 grazie all’incornata di Danilo dopo appena 3 minuti di gioco che sono poi stati gli unici 3 minuti dei 97 totali giocati dove il risultato è rimasto in parità e grazie alla bella rete segnata da Soriano con un sinistro a giro che è andato ad infilarsi all’angolino alla destra dell’incolpevole Sepe. Nel primo tempo uno dei migliori Bologna di questa stagione, con un pizzico di fame in più, avrebbe potuto tentare anche il colpo del definitivo ko.

