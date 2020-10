Si comincia a rivedere finalmente il miglior Markovic. Nessun assist da highlight, ma tanti palloni serviti ai compagni, canestri pesanti ed intensità in difesa. Lo stato di forma non è ancora ideale, infatti non riesce sempre ad innescare al meglio l’attacco bianconero.

7 punti, 5 rimbalzi, 5 assist, 3 palle rubate, 2 palle perse.