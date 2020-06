Bologna, tocca a te

Dopo quasi 4 mesi di stop, il Bologna torna a riprendere il cammino in Campionato dopo la pandemia per Covid-19. Ha chiuso contro la Lazio seconda in classifica il 29 febbraio e riprende stasera contro la Juventus prima in classifica. L’incontro di stasera sulla carta sarebbe tra quelli proibitivi per i rossoblu ma va detto che la Juve arriva al Dall’Ara in uno stato di forma non proprio dei migliori e il Bologna ha la possibilità di portare a casa un risultato positivo.

Scheda 1 di 3