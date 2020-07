Bologna-Lecce per non prendere gol e superare 44 punti

Bologna-Lecce in programma oggi pomeriggio valida per la terzultima giornata del massimo campionato con fischio d’inizio dell’arbitro Calvarese alle 17,15, diventa uno dei match più interessanti di questa giornata. La vittoria dell’Inter contro il Genoa, ha di fatto riaperto per il Lecce la speranza di poter avvicinare il grifone e giocarsi quindi il tutto per tutto nell’ultima settimana che resta alla fine di questo anomalo e tribolatissimo campionato.

Il Bologna dal canto suo, e figuriamoci che Mihajlovic non lo abbia inculcato come un karma ai giocatori, vorrà proprio oggi tener pulita la casella dei gol subiti e, dopo 30 giornate consecutive, sarebbe anche ora. Solo il Verona ha fatto peggio con 31 giornate consecutive ma distribuite in 2 stagioni. Con una vittoria poi, i rossoblu a 2 giornate ancora da giocare, raggiungerebbero quota 46 punti, miglior punteggio dell’era Saputo in serie A. Capite come anche il Bologna abbia i suoi buoni motivi per non passeggiare tra il prato del Dall’Ara seppur senza pubblico e a 32 gradi, tanti ce ne saranno su per giù quando Calvarese fischierà l’inizio delle ostilità. Lecce per portarsi a -1 dal Genoa e Bologna per aggredire nuovamente la parte sinistra della classifica e chiudere al meglio questa stagione. Sarebbe anche beffardo trovarsi proprio alla fine dietro alla Fiorentina quando per tutto il campionato è stata dietro.

In difesa a proteggere Skorupski, la linea dei 4 da destra verso sinistra dovrebbe essere composta da Mbaye, Danilo, Denswil e Dijks. A centrocampo Medel e Svanberg che tanto bene hanno fatto a Bergamo, dovrebbero essere riconfermati. In attacco, Soriano dovrebbe supportare Orsolini, Barrow e Sansone. Palacio potrebbe partire dalla panchina ma il condizionale è d’obbligo. Il Lecce si presenta a Bologna senza grossi problemi di formazione. Da valutare solo se Babacar che rientra dal problema muscolare dei giorni scorsi Liverani lo rischierà dal primo minuto o se lo farà partire dalla panchina. Dovrebbe toccare ancora a Lapadula a scardinare la difesa rossoblu, supportato da Saponara e Falco. Farias dovrebbe partire dalla panchina. Il Bologna dovrà essere molto bravo ad isolare i 3 giocatori offensivi salentini. Medel e Svanberg a tal proposito dovranno schermare le inventive di Tachtsidis o Petriccione, Barak e Mancosu. Come ha detto Sinisa, se i suoi giocatori entrano in campo con le giuste motivazioni, allora ecco che la miglior qualità dei felsinei come già accaduto all’andata a Lecce, farà pendere l’ago della bilancia a favore del Bologna. Se il non prendere gol, il voler superare quota 44, il voler vincere appena la quinta partita in casa su 18 giocate (ultima vittoria casalinga risale a febbraio) non saranno motivazioni forti come il voler portarsi il Lecce a -1 dal Genoa, ecco che anche oggi i rossoblu potrebbero uscire dal campo senza aver raccolto nulla. La squadra si è allenata bene, la partita è stata preparata a modo. Di questi tempi, aver avuto 5 giorni di tempo per preparare questo match, è stato un lusso. Il Lecce ha avuto un giorno in meno avendo giocato mercoledì sera. Anche questo a parità di stimoli, potrebbe far la differenza. Una sola settimana ma con ancora 3 turni da giocare per certificare il fermo immagine di questa stagione 2019-2020 che passerà sicuramente alla storia.