Vigiani dieci e lode, ora tocca a Motta: i segnali sono positivi

Si parte dall'eroe di giornata, che è Luca Vigiani. Forse si esagera, come spesso accade in questi casi, ma fare l'allenatore ad interim per una giornata dopo l'esonero di Sinisa Mihajlovic non era affatto facile. Se l'è cavata ripartendo dai concetti che la squadra già sapeva, ma riuscendo a metterci dentro intensità e voglia, componente che fa capo anche ai calciatori, magari stimolati dal cambio, con un gioco ancora farraginoso ma comunque funzionale ad affrontare una Fiorentina spenta e poco concreta. E vincere così, dopo un gollonzo subito su una palla ciondolante in area, non era mica semplice per una squadra che fino a qui mai aveva dato l'impressione di poter reagire mentalmente ad una situazione di difficoltà. Bravo dunque Vigiani a dare voglia ed energia, ritmo e intensità, facendo un lavoro immediato e ottenendo un risultato che rimarrà negli annali. Per quanto concerne invece nuovi dettami di gioco, che non siano solo i lanci lunghi per le punte, toccherà a Thiago Motta a partire da domani.