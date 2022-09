Bologna-Fiorentina, i migliori e i peggiori

L'anno scorso l'Udinese quando esonerò Gotti affidò la squadra, si pensava temporaneamente, a Gabriele Cioffi. Che poi fece tutto il campionato migliorando la classifica e guadagnandosi un ticket biennale per la panchina del Verona. Chissà se la dirigenza del Bologna ci ha pensato per un istante che forse qualche via d'uscita buona per il dopo-Mihajlovic l'aveva in casa.