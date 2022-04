Toglieteci l’Udinese dal calendario

L'Udinese al Dall'Ara non perde mai, anzi, contro il Bologna non perde mai. Solo Pippo Inzaghi ci è riuscito mentre per Sinisa Mihajlovic è tabù. Peggio della criptonite. Anche oggi, nonostante il gol iniziale, il Bologna si è fatto rimontare e ha rischiato pure di perdere e anche oggi, come l'ultima partita prima del lockdown 2020, con i cerotti e le assenze. Fuori tre squalificati, tre giocatori con un virus intestinale (Schouten, Skorupski e Vignato) e nel riscaldamento fuori Dijks. Insomma, i friulani ci portano un po' di sfortuna. Meno male è arrivato il pareggio finale per allietare in parte una domenica che gli emiliani, inteso come cittadini dell'Emilia Romagna, hanno vissuto intensamente ma con i contorni del disastro visto il sesto posto di Leclerc a Imola.