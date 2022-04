Bomber da doppia cifra

Le S portano bene a Marko Arnautovic. Gol a Salernitana, Spezia e Samp all'andata, idem al ritorno. Il Bologna che non segnava da quattro partite ha trovato in Arnautovic la sua ancora di salvezza per portare a casa tre punti che sanciscono la salvezza e forniscono continuità dopo il punto di San Siro. L'austriaco sale dunque a 11 reti in campionato più 6 traverse, confermandosi il top player di un Bologna che è tornato pimpante ed energico e pure con discreta qualità di gioco. La squadra vive sul temperamento di Medel in difesa, la propulsione degli esterni di centrocampo e la qualità da prima punta di Arnautovic che, se servito a dovere, ha dimostrato ampiamente di saperla sbattere dentro.