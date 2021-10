Bologna Fc – Report sui nazionali primavera

Il bologna comunica le prestazioni dei ragazzi del settore giovanile convocati dalle loro nazionali.

Oltre ad Antonio Raimondo, Riccardo Stivaniello e Mattia Motolese, convocati dall'Italia under 18, altri giocatori sono rientrati da poco a Bologna: Botond Bartha è stato preconvocato dall'Ungheria under 19, senza però scendere in campo; Karlsson ha giocato per l'Islanda under 19 nella vittoria 2-1 contro la Lituania; Niklas Pyythia ha giocato tre partite con la Finlandia under 19, servendo due assist ma fallendo un calcio di rigore; Ari Sigurpallson è subentrato in tre sfide con la sua Islanda under 19; infine Kacper Urbanski ha esordito con la Polonia under 19.