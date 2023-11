Zanetti e il palazzetto, il Comune chiaro: “Siamo pronti, ci dica che intenzioni ha”

Oggi è invece arrivata la replica di Raffaele Laudani, assessore comunale all’Urbanistica. Il quale non ha nascosto una certa sorpresa per l'intervista del patron Virtus. Laudani fa il punto della situazione al Carlino: "Non c’è nessun rallentamento, mercoledì ho portato in Giunta la delibera che dà l’ok alla realizzazione del padiglione polifunzionale in Fiera, che dovrà ospitare la Virtus. La discussione in Consiglio comunale è programmata per il 27 novembre. Forse Zanetti non è stato adeguatamente informato". Comune e Fiera dunque sono al lavoro: "Il Comune ha fatto la sua parte e la Fiera è al lavoro per un investimento importante, parliamo di 60 milioni, che permetterà di dare vita alla struttura di cui la Virtus sarà affittuaria. Castel San Pietro? Ho appreso dai giornali, Zanetti ci dica che intenzioni ha perché se ha cambiato idea fermo tutto e ritiro la delibera. E' una questione di rispetto". Per quanto riguarda le tempistiche, dopo il via libera del Consiglio scatterà il normale iter amministrativo che porterà la Fiera a ospitare Eima nel 2024 e nel 2025 avviare i lavori per l'Arena Virtus.