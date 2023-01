Virtus-Zalgiris, come seguirla in tv

Dopo la vittoria sul Fenerbahce e dopo lo straordinario successo di Barcellona, per le V nere arriva un prezioso scontro diretto casalingo. Alle 20.30 di martedì 10 gennaio arriva lo Zalgiris Kaunas, fresco di ingaggio di Achille Polonara, obiettivo anche della Virtus. E' uno scontro diretto per i playoffs essendo i lituani ottavi, ultimo posto utile, con 9 vittorie e 8 sconfitte, inseguiti proprio dal V con 8 vittorie e 9 sconfitte.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, canale 204, in streaming su Sky Go, Now Tv ed Eleven Sports.