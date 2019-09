Virtus, ufficializzati i numeri di gara

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Virtus ha ufficializzato i numeri di maglia della stagione che sta per cominciare. Il debutto ufficiale bianconero avverrà mercoledì sera al Paladozza, contro la neopromossa Virtus Roma. Incontro valevole per la prima giornata di Serie A. Sasha Djordjevic ha anche deciso il capitano della formazione bolognese. Sarà Filippo Baldi Rossi il nuovo capitano bianconero, considerato dal serbo un esempio dentro e fuori dal campo. Il giocatore infatti si è decurtato lo stipendio pur di restare in Virtus. Un gesto di attaccamento alla maglia che non è passato inosservato.

Ecco i numeri scelti dai giocatori bianconeri: 0 Frank Brandon Gaines; 1 Lorenzo Deri; 6 Alessandro Pajola; 8. Filippo Baldi Rossi; 9 Stefan Markovic; 11 Giampaolo Ricci; 12 Mait Peterson; 25 David Cournooh; 32 Vincent Shamar “Vince” Hunter; 34 Kyle Weems; 35 Stefan Nikolic; 44 Milos Teodosic; 45 Julian Gamble.