Nella giornata di ieri, la Virtus ha annunciato l’ingaggio di Stefan Markovic. Play/guardia di 196cm, classe ’88, il serbo arriva dal BC Khimki, dove ha militato le ultime due stagioni. L’anno scorso per lui 51 presenze tra campionato russo ed Eurolega, dove ha concluso la stagione con 6,2 punti di media e 4,7 assist, giocando 24 minuti a partita. Un ritorno in Italia per il serbo dove ha già giocato con Treviso nella stagione 2010-11.