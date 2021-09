Appena rientrato dal fastidio che ha accusato prima della Magenta Cup, non vuole forzare e prendersi rischi inutili. Qualche lampo, ma non è mai costante, per poco non riesce nel canestro da mago di Oz dello scorso anno contro Reggio. Espulso per somma di tecnici e antisportivi, la Vu non accusa l’assenza.