Virtus, Teodosic squalificato due giornate

E' arrivata la decisione dell'Eurolega sull'espulsione di Milos Teodosic in occasione del match interno contro l'Efes.

La stella serba è stata squalifica per due giornate, salterebbe dunque Stella Rossa e Olympiacos, ma il club bianconero avrà dieci giorni di tempo per presentare ricorso. Nel caso in cui avvenisse, la sanzione verrebbe momentaneamente sospesa. La squalifica è dovuta a 'insulti e atti offensivi che rappresentano una mancanza di rispetto nei confronti della terna arbitrale'.