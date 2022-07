Virtus – Teodosic resterà un altro anno

Diversi quotidiani come Carlino e Stadio, ma anche il sito Bologna Basket, smentiscono l'arrivo di una offerta ufficiale per l'asso serbo che ha ancora contratto con la Virtus per il prossimo anno. Teodosic dunque resterà con la canotta della V nere per un'altra stagione con contratto garantito da 1.7 milioni di euro.