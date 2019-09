In casa Virtus c’è molto ottimismo attorno il recupero di Milos Teodosic. Secondo Repubblica infatti, il play serbo potrebbe addirittura scendere in campo per il Trofeo Memorial Porelli del 20 settembre. Inoltre sul quotidiano si scrive che lo staff medico bianconero, starebbe studiando uno speciale plantare per il giocatore, per evitare ricadute dell’infortunio che perseguita da tempo il giocatore.