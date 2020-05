Virtus, si continua a lavorare su Pecchia, spunta ipotesi ritorno di Michele Vitali

Con l’addio di Gaines assicurato, la Virtus continua a cercare un giocatore per sostituirlo. Il profilo che i bianconeri starebbero cercando al posto dell’americano è una guardia-play capace di anche di fare gioco in caso di necessità. Tra i profili sondati dai bianconeri potrebbe esserci Michele Vitali. Al momento SB Daily parla di un interessamento possibile, anche se non si sono ancora ritrovati riscontri all’interno della società bolognese.

La certezza in casa Vu resta il lavoro pressante su Pecchia. Secondo il Resto del Carlino infatti i bianconeri starebbero continuando a cercare di trovare un accordo con l’esterno di Cantù. Una corsa quella al giocatore italiano però non semplice. Il giocatore infatti, oltre all’offerta di rinnovo con Cantù, avrebbe ricevuto anche un offerta di trasferimento a Cremona.