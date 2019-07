Virtus scatenata, Hunter oltre a Teodosic

Sono delle ore di eccitazione queste in casa Virtus, perché oltre al trovato accordo con Milos Teodosic, si vocifera un accordo triennale da 6,5 milioni totali, i bianconeri sono pronti ad aggiungere anche Vince Hunter nella rosa di Djordjevic, ala americana classe ’94 l’anno scorso in forza all’AEK Atene.

Secondo quanto riportato da il Resto del Carlino, la Vu avrebbe trovato l’accordo con il giocatore di 203cm, già membro del quintetto ideale della Champions League dello scorso anno, dove ha fatto sognare i tifosi greci giocando a 18 punti e 8 rimbalzi di media, l’esterno con tanti punti nelle mani, ideale da affiancare ad un play dal talento cristallino come Milos Teodosic. La Virtus sogna in grande per la prossima stagione.