Virtus – Scariolo resta. Zanetti con un socio: ecco i programmi

Secondo il Corriere di Bologna, Sergio Scariolo dovrebbe alla fine rimanere sulla panca V dopo i continui rumors su Toronto Raptors e Real Madrid, fino a poter anche allungare il suo contratto in scadenza nel 2024. Per quanto riguarda la società, Massimo Zanetti cerca soci di minoranza, probabilmente al 40%, e l'indiziato appare Massimo Gherardi del solido gruppo Crif. Sul fronte roster, dovrebbero restare Shengeila, Hackett, Ojeleye, Parola, Mickey e Bako, mentre Cordinier e Belinelli sono vicini al sì per il rinnovo di contratto. Più difficile il discorso Teodosic che potrebbe salutare. Sul mercato in entrata piacciono Flaccadori e viene osservata la posizione id Tonut a Milano mentre sotto canestro piace Diop di Sassari. Certo invece l'arrivo di Dobric dalla Stella Rossa e si segue Kyle Guy, ovvero una sorta di Baron che viene da 9 punti di media in Eurocup e 13 in campionato con Badalona.