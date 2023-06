Virtus – Scariolo resta? Nodi Teodosic e Belinelli

Oggi sarà il giorno della conferenza stampa di Sergio Scariolo che di fatto diraderà le nubi sul futuro della Virtus. Il coach dovrebbe rimanere in panchina, forse si andrà anche verso un rinnovo, il tutto mentre Massimo Zanetti cerca soci di minoranza per tenere il club ad alto livello.

Per quanto riguarda il roster, restano i nodi Milos Teodosic e Marco Belinelli. Il serbo potrebbe lasciare e non rinnovare, più possibilità invece per la guardia di San Giovanni in Persiceto. Sugli esterni confermato anche Isaiah Cordinier. Sul mercato in entrata Dobric dalla Stella Rossa sostituirà Kyle Weems mentre verranno presi un paio di esterni e un paio di lunghi.